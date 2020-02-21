Скабеева поиздевалась над врачом с лайнера Diamond Princess

На российском телевидении устроили неуместный троллинг про коронавирус.

Пропагандисты принялись шутить над врачом-стоматологу из Омска, который находится на карантине на круизном лайнере Diamond Princess. Это показали в прямом эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". Главными "юмористами" оказались скандальная ведущая Ольга Скабеева и экс-депутат нелегитимной Госдумы России Сергей Марков.

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