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21 февраля • обновлено в 13:17
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Скабеева поиздевалась над врачом с лайнера Diamond Princess

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На российском телевидении устроили неуместный троллинг про коронавирус.

Пропагандисты принялись шутить над врачом-стоматологу из Омска, который находится на карантине на круизном лайнере Diamond Princess. Это показали в прямом эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". Главными "юмористами" оказались скандальная ведущая Ольга Скабеева и экс-депутат нелегитимной Госдумы России Сергей Марков.

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Персона
Ольга Скабеева
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