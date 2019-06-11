Скабеева похвасталась фото с членом "Слуги народа" 30

Скандальная топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева похвасталась фото с украинским спортсменом, призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (2016 год) Жаном Беленюком. Напомним, он вошел в список партии "Слуга народа" и баллотируется в Верховную Раду.

Снимок она продемонстрировала на большом экране в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1"

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