Скабеева похвалила Суркова за слова о "хохлах"
Российская пропагандистка Ольга Скабеева бурно отреагировала на скандальное интервью экс-помощника президента России Владислава Суркова.
В частности, она поддержала его оскорбительное высказывание о "хохлах" в адрес украинцев. Услышав возмущения одного из гостей передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1", одиозная ведущая буквально сорвалась на истерику и начала лживо обвинять Украину в преступлениях, совершенных кремлевскими оккупантами.
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