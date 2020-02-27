Главная Новости
27 февраля • обновлено в 14:11
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Скабеева похвалила Суркова за слова о "хохлах"

42
Читать материал на украинском

Российская пропагандистка Ольга Скабеева бурно отреагировала на скандальное интервью экс-помощника президента России Владислава Суркова.

В частности, она поддержала его оскорбительное высказывание о "хохлах" в адрес украинцев. Услышав возмущения одного из гостей передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1", одиозная ведущая буквально сорвалась на истерику и начала лживо обвинять Украину в преступлениях, совершенных кремлевскими оккупантами.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости