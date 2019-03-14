Скабеева накинулась на украинца, защищая Путина 316

Одиозная российская пропагандистка Ольга Скабеева устроила скандал в прямом эфире из-за того, что украинский гость раскритиковал президента страны-агрессора Владимира Путина.

Поводом для конфликта стал ее спор с украинским общественным деятелем Гордеем Беловым о фейке про "бегство" президента Украины Петра Порошенко от избирателей в разных городах. Жесткая перепалка завязалась в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

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