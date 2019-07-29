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Скабеева испугалась украинских танков в прямом эфире

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Скандальная топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева взорвалась возмущениями из-за масштабных военных учений ВСУ на одном из полигонов в зоне ООС на Луганщине.

В эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" она обвинила Украину в нежелании прекращать войну и назвала это тревожным сигналом.

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