Скабеева испугалась украинских танков в прямом эфире 524

Скандальная топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева взорвалась возмущениями из-за масштабных военных учений ВСУ на одном из полигонов в зоне ООС на Луганщине.

В эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" она обвинила Украину в нежелании прекращать войну и назвала это тревожным сигналом.

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