Скабеева и депутат Госдумы задумали поглотить Украину 175

Депутат нелегитимной Госдумы Константин Затулин заговорил об объединении Украины и России в единое государственное формирование. Его идея нашла поддержку у скандальной кремлевской пропагандистки Ольги Скабеевой. Она отметила, что таким образом будет возрожден СССР. Бредовая дискуссия возникла в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" при обсуждении выдачи на Донбассе российских паспортов и реакции на это Украины.

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