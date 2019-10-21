СИЗО для Пашинского, залог для Гладковского: адвокат указал на манипуляции прокуратуры

Адвокат, экс председатель Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький объяснил, чем руководствовались суды, выносившие решения об избрании меры пресечения для фигурантов двух громких уголовных производств прошлой недели.

По его словам, статья 121 Уголовного кодекса Украины, которую инкриминируют бывшему народному депутату Украины, бывшему председателю парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергею Пашинскому, это умышленное тяжкое телесное повреждение, является преступлением, за которое избрании меры пресечения содержанием вне СИЗО, есть крайне редким исключением.

Зато, преступление, в котором подозревается бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковський, не было совершено против конкретного лица и его содержание под стражей не предусматривается Уголовно-процессуальным кодексом.

По его мнению, позиция прокуратуры, которая распространяет посредством СМИ версии, относительно других возможных мер для этих подозреваемых, в некоторой степени является манипуляцией.

Он также привлек внимание на то, как воспринимает общество содержание в СИЗО подозреваемых и каким образом это влияет на подследственного.

Смотрите с понедельника по пятницу в 9:00 на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!"

Присоединяйтесь к нашему Viber-сообществу "О, Крапивина!"

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!