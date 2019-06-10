Ситуация в Молдове: Obozrevatel News

Ситуация в Молдове

Североатлантический альянс обнародовал заявление относительно политического кризиса в Молдове. НАТО обеспокоено обострением ситуации в стране и призывает все стороны к сдержанности и диалогу. Оборонительный блок выразил поддержку стране, курса реформ и готовности оказывать помощь. Напомню, Суд Молдовы временно отстранил Игоря Додона от исполнения обязанностей президента Молдовы.

Все его полномочия передали временно исполняющему – экс-премьеру и олигарху Павлу Филипу. В ответ на это пророссийская Соцпартия и проевропейский блок АКУМ образовали правящую коалицию в парламенте Молдовы, а проевропейская оппозиционерка Майя Санду возглавила правительство. Такая коалиция назвала действия суда – государственным переворотом. Депутаты же обвинили Павла Филипа в узурпации власти. Евросоюз признал новое правительство Молдовы законным.

Загрязнение реки Рось

Полиция установила, что гербициды из автомобиля, который перевернулся в Винницкой области, вызвали загрязнение реки Рось. Химикаты похитили из сельхозпредприятий Казатинского и Липовецкого районов. Правоохранители открыли уголовное производство. Наказание за такие преступления – от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

9 июня во Винницкой области в реку Рось упал автомобиль с тонной химикатов, в Белой Церкви за экологической катастрофы отключили воду. Об этом сообщил руководитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин. По его словам, соответствующие службы отобрали пробы воды из пруда и реки Рось. Результаты анализа на содержание химических веществ огласят уже сегодня.

Обострение на Донбассе

Обострение на фронте. В зоне проведения операции объединенных сил террористы 14 раз нарушили режим прекращения огня. По данным штаба ООС, обстрелы велись с применением артиллерии и минометов большого калибра – они запрещены Минскими соглашениями. Также боевики стреляли из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Потерь среди украинских военных нет. Позиции ООС обстреляли в районе села Водяное по направлению Азова и Веселого, в районе Павлополя по направлению Украинского, вблизи Верхнеторецка со стороны Михайловки, а также в районе Талаковки и Гнутово. Пророссийские боевики также вели обстрелы вблизи населенных пунктов Новолуганское, Новоалександровка и Зайцево.

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