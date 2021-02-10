Ситуация с уборкой снега в районе станции метро Левобережная в Киеве

Obozrevatel Видео 15:01, 10.02.2021 Обновлено: 15:19, 10.02.2021

Если у метро и на центральных дорогах снег более или менее убрано то во дворах и дорогах удаленных от основных путей ситуация плачевная.

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