Техники мало: ситуация с пробками в Святошинском, Киево-Святошинском районах

Obozrevatel Видео 10:03, 10.02.2021 Обновлено: 12:24, 10.02.2021

В Киеве в среду, 10 февраля, из-за непрекращающегося снегопада на дорогах города образовались многочисленные пробки. Мы проверяем ситуацию на дорогах в разных районах столицы. Утром в Святошинском, Киево-Святошинском районах техники наблюдалось мало, но и пробок сильных не было.

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