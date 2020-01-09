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9 января • обновлено в 13:17
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Ситуация на Донбассе стабилизировалась после разведения: офицер ООС

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Офицер пресс-центре штаба ООС Дмитрий Чалый в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал ситуацию на Донбассе и продолжение обстрелов позиций ВСУ со стороны российских оккупационных войск.

"Промежуток времени с начала года достаточно мал для того, чтобы сделать анализ, поскольку каждый день количество обстрелов очень отличалось. Пик был вчера, когда было сделано более пятидесяти обстрелов из запрещенного минскими договоренностями оружия", - заявил Чалый.

Он также отметил, что объявленное перемирие и разведение войск положительно повлияли на ситуацию на Донбассе в целом.

"Ситуация стабилизировалась. Особенно это касается тех участков, где произошло разведение войск еще вконце 2019 года", - добавил эксперт.

Вместе с тем, Чалый подтвердил информацию о перемещении запрещенной минскими договоренностями техники и вооружения со стороны российских оккупационных войск.

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Александр Чалый
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