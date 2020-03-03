Система электронных больничных не заработает как обещано: эксперт

Евгений Прилипко, глава Правления Ассоциации "Электронная система здравоохранения Украины" в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал введение электронного больничного для украинцев.

"Обычно в таких случаях нужно разбираться более подробно. Система, которая была необходима для введения электронного больничного, была утверждена министром еще в апреле 2019 года. Там есть определенный порядок, мы понимаем, что некоторые изменения находятся на стыке двух министерств. Каждое из учреждений должно передавать определенные данные для ведения электронного реестра. Это должно было произойти еще в сентябре 2019 года, И пенсионный фонд, и фонд социального страхования был готов вести эти записи. Но не было возможности обоснования представления, то есть должны были бы подтягиваться медицинские записи от семейных врачей... Сейчас ситуация такова, что медицинские записи не ведутся, а значит, нет части, необходимой для фукционирования этой системы, и поэтому господин Дубилет написал об упрощенной процедуре", - заявил Прилипко.

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