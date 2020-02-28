Сирия атаковала Турецкие войска

В сирийской провинции Идлиб в четверг, 27 февраля, от атаки правительственных сил погибли турецкие военные, а также мирные жители.

Анкара нанесла ответные удары. На обострение уже отреагировали союзники обеих сторон: Россия – с сирийской стороны и США и НАТО – с турецкой.

Что важно знать по состоянию на утро 28 февраля:

Идлиб – единственный регион Сирии, который остается под контролем оппозиции;

атаку начала сирийская правительственная армия, которую поддерживает Россия;

во время авиаудара по сирийской провинции Идлиб погибли 33 турецких военных;

жертвами также стали 11 мирных жителей, среди них – пятеро детей;

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил жестким "многократным ответом по всем известным целям сирийской армии";

Турция созвала экстренное заседание НАТО из-за гибели своих солдат;

опубликовано жесткое видео мощных ударов по армии Путина и Асада в Сирии.

Атака Сирии по туркам

Губернатор турецкой провинции Хатай (граничит с Сирией) Рахми Догана заявил, что в результате авиаудара по Идлибу погибли 33 военных, еще 36 получили ранения, передает Anadolu. По его словам, авиаудар нанесли военно-воздушные силы "сирийского режима", но власти Сирии ситуацию пока не комментируют.

Daily Sabah уточнило, что в результате артиллерийского обстрела убиты 11 мирных граждан, в том числе пятеро детей

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