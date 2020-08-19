Симоньян назвала Тихановскую "фриком c IQ орангутана" и нарвалась на критику в сети

Борис Бондарь Видео 23:07, 19.08.2020 Обновлено: 23:11, 19.08.2020
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