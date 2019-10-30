Главная Новости
30 октября • обновлено в 16:07
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Симоньян со скандалом сбежала с интервью Собчак

107 Читать материал на украинском

Топ-пропагандистка Кремля, главный редактор RT Маргарита Симоньян поскандалила с российской журналисткой Ксенией Собчак и прервала ее эфир посередине.

Это произошло во время интервью из-за того, что Собчак начала задавать несогласованные вопросы о фейковых новостях на ресурсах, которыми руководит Симоньян.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости