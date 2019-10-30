Симоньян со скандалом сбежала с интервью Собчак

Топ-пропагандистка Кремля, главный редактор RT Маргарита Симоньян поскандалила с российской журналисткой Ксенией Собчак и прервала ее эфир посередине.

Это произошло во время интервью из-за того, что Собчак начала задавать несогласованные вопросы о фейковых новостях на ресурсах, которыми руководит Симоньян.

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