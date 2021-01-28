Симоньян призвала Россию забрать Донбасс

Виктория Довгань Видео 15:19, 28.01.2021 Обновлено: 15:20, 28.01.2021

Топ-пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян приехала на временно оккупированный Донбасс и выступила там на пророссийском форуме. На нем она призвала страну-агрессора присоединить к себе восток Украины.

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