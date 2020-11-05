Силовики пришли с обысками к Багинской

Юрий Сергиенко Видео 20:53, 5.11.2020 Обновлено: 21:00, 5.11.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Украинцы в разы переплачивают за тесты на COVID-19: какая реальная себестоимость и кому идет сверхприбыль

Шмыгаль спрогнозировал 20 тысяч больных COVID-19 в день

Кравчук озвучил план Украины по Донбассу: в Москве ответили

В Украине могут ввести час для пенсионеров в магазинах и аптеках, – Ляшко

Степанов пояснил, кто сможет штрафовать украинцев за неношение масок