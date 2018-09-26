Сийярто пожаловался пропагандистам Кремля на ненависть Украины 37

Министр иностранных деле Венгрии Петер Сийярто в комментарии для российских пропагандистов заявил, что Украина якобы ведет политику ущемления венгров, нарушая международное право и демонстрируя свою ненависть к ним.

Так он ответил на вопрос рупора Кремля Евгения Попова перед заседанием Генассамблеи ООН о том, как Будапешт намерен решать конфликт с Украиной из-за языкового вопроса и скандала с выдачей венгерских паспортов на Закарпатье. Сюжет с комментарием Сийярто показали в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".