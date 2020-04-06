Швеция без карантина: как живет страна

Среди немногих стран, которые не вводят карантин во время пандемии коронавируса - Швеция.

В этой скандинавской стране в обычном режиме работает общественный транспорт, не закрывали детские сады и школы. Только университеты ушли на карантин. Работодателям рекомендуется переводить работников на работу из дома, но требования делать это нет. Какая сейчас ситуация в Швеции расскажет Иванна Крут, украинка, которая проживает в этой стране.

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