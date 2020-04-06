Главная Новости
7 апреля • обновлено в 12:28
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Швеция без карантина: как живет страна

74
Читать материал на украинском

Среди немногих стран, которые не вводят карантин во время пандемии коронавируса - Швеция.

В этой скандинавской стране в обычном режиме работает общественный транспорт, не закрывали детские сады и школы. Только университеты ушли на карантин. Работодателям рекомендуется переводить работников на работу из дома, но требования делать это нет. Какая сейчас ситуация в Швеции расскажет Иванна Крут, украинка, которая проживает в этой стране.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Итоги" на OBOZREVATEL.

Тема
Итоги
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Видео

Новости

Все новости