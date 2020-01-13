Швейцария начала расследование против украинского экс-депутата

Швейцария начала уголовное расследование против членов семьи одного из народных депутатов Верховной Рады Украины VIII созыва.

Об этом в своем Telegram-канале написал член наблюдательного совета "Укрзализныци" и нардеп VIII созыва Сергей Лещенко. По его словам, в рамках следствия арестованы 60 млн швейцарских франков на счетах в двух банках – Bank Rothschild & Co (Цюрих) и EFG Bank (Лугано).

При этом имени бывшего народного депутата, против семьи которого начали производство, Лещенко не назвал.

Как писал OBOZREVATEL, в Швейцарии бывшему народному депутату Николаю Мартыненко предъявили официальное обвинение по делу в отмывании 2,8 млн евро.

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