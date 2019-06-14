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Шулявський міст відкриють до кінця року

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Прогнозують - пропускна спроможність шляхопроводу збільшиться на 20%. Першу металеву конструкцію шляхопроводу вже почали збирати.

За словами мера, будівництво шляхопроводу ускладнює впритул розташована станція метро "Шулявська". Досі затягується справа зі знесенням частини цеху заводу "Більшовик", на місці якого мають облаштувати один зі з'їздів. Проте обіцяють - до кінця року рух транспорту шляхопроводом - відновлять.

Реконструкції зазнає й підземний пішохідний перехід, здійснять благоустрій також прилеглої території. А на самому мосту облаштують ще й велосипедну доріжку.

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Персона
Виталий Кличко
Место
УкраинаКиев
Тег
Шулявский мост
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