Столкновения возле телеканала "Наш"

Олег Тимченко Видео 14:19, 4.02.2021 Обновлено: 14:28, 4.02.2021
Комментировать
Видео

Смотрите также

Украинцы поддержали блокировку телеканалов Медведчука. Опрос

В Тернополе мужчина с СOVID-19 покончил с собой на глазах медиков

Давление Байдена: Рудик пояснила, почему власти наложили санкции на телеканалы Медведчука, и кто пострадает следующим

В Украине снова повысят тарифы на электроэнергию: кто заплатит на тысячи больше

В Запорожье горела областная больница для лечащихся от COVID-19: погибли 4 человека. Фото 18+