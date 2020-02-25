Штрафы за нарушение ПДД могут увеличить: автоюрист

Автоюрист Богдан Глядик в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал новости о том, что в ВР планируют существенно увеличить штрафы за нарушение правил дорожного движения.

"Я убежден, что эффект будет от любого повышения размера штрафов. Потому что чем сложнее для экономики, для финансов конкретного водителя, конкретного участника дорожного движения ответственность за конкретное нарушение, тем больше этот человек будет думать прежде чем совершить какое-либо правонарушение. но, по моему убеждению, вся система административной ответственности в сфере безопасности дорожного движения сегодня требует кардинальных изменений", - заявил Глядик.

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