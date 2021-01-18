Схождение лавины на Домбае.mp4

Таша Адамович Видео 16:36, 18.01.2021 Обновлено: 17:00, 18.01.2021

На горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкессии (Россия) сошла лавина. В это время на лыжной трассе были люди. Ведутся поиски.

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