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17 января • обновлено в 14:40
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Show Must Go On | Альо, гараж! REBOOT #343

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Шоу - триває.

Один “Слуга Народу”на офіційному засіданні Парламентського комітету “засіває” зал та колег крупою.

Двоє інших, принципових таких опозиціонерів, в перший день роботи Ради завзято давлять по клавішам для голосування за себе і за “тих файних хлопців”. Третій, той взагалі отримавши з бюджету 300 тисяч, розповідає байку про те, що це - премії та надбавки за його волонтерську діяльність...

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Автор
Виталий Шаповалов Виталий Шаповалов
Тема
Аллё, гараж! Reboot
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