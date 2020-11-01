В Квебеке неизвестный с ножом напал на людей

Карина Бондаренко Видео 08:20, 1.11.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

КС рассмотрит законы об украинском языке и системе вкладов физлиц: названа дата

Цинизм тыловых крыс

19-летний сын Королевской выиграл выборы в Краматорске

Включение Фокина и Кравчука в ТКГ назвали "лучшей технологией за 29 лет"

Венецианская комиссия раскритиковала законопроект Зеленского о КС