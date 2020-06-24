Шмыгаль и Аваков полетели на Прикарпатье

Видео 08:03, 24.06.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Клитина получила новую должность после секс-скандала со "слугами"

Украинцам придется заплатить налоги на машины: "Слуги народа" показали новые правила

Вы засранцы, – Зеленский эмоционально обратился к дальнобойщикам

Около десятка нардепов имеют связи с криминальными авторитетами: у Авакова раскрыли подробности

Зеленскому не доверяют 50% украинцев, – опрос