Премьер Шмыгаль встретился с главой Евросовета Мишелем

София Закревская Видео 18:41, 9.02.2021 Обновлено: 18:51, 9.02.2021

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем перед заседанием Совета Ассоциации Украина-ЕС.

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