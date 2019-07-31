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Школа “ЮнПарламентаря” працює, урядовці - нервують | Альо, гараж! REBOOT #293

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Часу – обмаль.

Майже всі, хто сьогодні знаходиться за кулісами “великої політичної гри” добре усвідомлює. Пропозиції, від яких “складно відмовитися”, на адресу “новачків-депутатів”, з боку віковічних політ кукловодів ось-ось почнуть сипатися неначе “з рогу достатку”. Школа “ЮнПара” - звичайна спроба прибрати новобранців-депутатів” подалі від спокуси. А тим часом, в коридорах Кабміну спостерігається справжня метушня...

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Автор
Виталий Шаповалов Виталий Шаповалов
Тема
Аллё, гараж! Reboot
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