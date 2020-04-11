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11 апреля • обновлено в 11:35
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Школа онлайн: как это можно пережить

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Вынужденный, длительный карантин. Школа онлайн. Сроки окончания не известны никому.

"Из положительного - малый нашел в майнкрафт таблицу Менделеева, творил сульфаты. Сегодня творит макрофаги - ловить вирус)))" Такой пост написала наша гостья, киевлянка, воспитывающая сына, Лера Сорочан. И с ней поговорим о школьной программе онлайн - как она работает, удобная ли она и эффективная, а также чем будущие изобретатели занимаются на карантине кроме уроков. И как это выдерживают родители, которые работают дистанционно.

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Украина
Тег
школа
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