В Крыму ремонтники устроили погром в школе

Валентина Гембарская Видео 22:42, 24.12.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Почему весь мир отмечает Рождество 25 декабря?

Европейский суд отменил санкции против беглого Азарова

Россияне рвутся в Украину даже со "съеденным паспортом": что происходит на границе и кто попался

Зеленская – о даче в Конча-Заспе: мы сбили золото, покрасили стены в серый цвет

Президент Молдовы пришла на инаугурацию пешком. Видео