Какой будет реакция МВД на протесты в Украине: Зорян Шкиряк

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в прямом эфире на ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал новость о встрече нормандской четверки 9 декабря 2019, которую сообщил президент Франции.

"Я думаю, что эту дату должны подтвердить все четыре стороны. В самой встрече нет ничего крамольного, здесь вопрос в том, какими будут последствия этой встречи. Очень хотелось бы, чтобы результатом этой встречи не стал бы размен интересов Украины", - заявил Шкиряк .

Он также высказался по поводу возможных протестов в Украине.

"Мы же с вами не Мордор, не Российская Империя. Мы живем в действительно демократической стране. Я считаю, что Украина более демократична, чем классические европейские демократии. И это как раз достижение Революции Достоинства. Я считаю, что люди имеют право осуществлять свое конституционное право на мирный протест. И мы будем это право неуклонно защищать. Но в данной ситуации нужно учитывать заинтересованность РФ, и нужно не дать раскачать эту ситуацию до любых возможных силовых противостояний", - отметил советник министра внутренних дел.

Он добавил, что ведет диалог с представителями всех групп. Речь идет о патриотах, которые готовы и хотят защищать интересы Украины.

"Нельзя допустить ситуацию, которой воспользуется Путин. Самое главное, чтобы все оставались патриотами Украины", - заявил Шкиряк.

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