Шість українських птахофабрик можуть законсервувати через САП та НАБУ

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Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України, попри рішення Печерського районного суду м. Києва і генпрокурора, відмовляються закрити справу про стабілізаційний кредит "VAB Банку", який належав Олегу Бахматюку.

Бізнесмен неодноразово звертався до Президента, уряду, Нацбанку, Фонду гарантування вкладів фізосіб з пропозицією врегулювати конфлікт, проте безрезультатно.

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