Широкомасштабной войны в Иране не предвидится: военный эксперт

Директор центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал аварию украинского самолета в Иране вблизи Тегерана и возможное развитие событий на Ближнем Востоке..

"Ракетные удары, которые были осуществлены по американским базам сегодня ночью, является ответом на убийство иранского генерала. Сами иранские представители заявляли, что это является операцией возмездия за убийство Сулеймани. Но я думаю, что после заявлений иранских властей, что они не будут продолжать обстрелы, и довольно сдержанной реакции США не стоит ожидать дальнейшего обострения конфликта. Эскалация возможна, но трагического развития событий, которые могли бы привести к широкомасштабной войне я пока не предвижу", - заявил в Семиволос.

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