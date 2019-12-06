Sherp - универсальный вездеход

В основе проекта "Шерп" лежит опыт эксплуатации различных вездеходов и несколько оригинальных идей. Были применены уникальные решения, которые позволяют данному транспортному средству передвигаться как по суше так и воде. Подобная комбинация существующих и новых идей, позволила обеспечить машине высокие характеристики подвижности на пересеченной местности и воде. По проходимости "Шерп" может сравниться с гусеничными машинами, а в некоторых случаях даже превосходит их.

универсальный вездеход скриншот из видео

универсальный вездеход скриншот из видео

Главным средством достижения высоких характеристик является оригинальное колесное шасси. Вездеход, прежде всего, состоит из колес, а двигатель, трансмиссия и т.д. – всего лишь второстепенные элементы. Крупные колеса придают вездеходу "Шерп" характерный внешний вид, а также сказываются на компоновке остальных агрегатов. Еще одной любопытной особенностью ходовой части является отсутствие подвески в привычном виде. Оси всех четырех колес крепятся к корпусу жестко и не имеют возможности перемещаться в вертикальной плоскости.

универсальный вездеход скриншот из видео

универсальный вездеход скриншот из видео

Малая масса машины в сочетании с шинами сверхнизкого давления и низкой удельной нагрузкой также обеспечивают вездеходу достаточно высокую маневренность. Под управлением опытного водителя машина способна разворачиваться почти на месте, выполнять крутые развороты или входить в управляемый занос.

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