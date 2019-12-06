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6 декабря • обновлено в 07:45
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Sherp - универсальный вездеход

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В основе проекта "Шерп" лежит опыт эксплуатации различных вездеходов и несколько оригинальных идей. Были применены уникальные решения, которые позволяют данному транспортному средству передвигаться как по суше так и воде. Подобная комбинация существующих и новых идей, позволила обеспечить машине высокие характеристики подвижности на пересеченной местности и воде. По проходимости "Шерп" может сравниться с гусеничными машинами, а в некоторых случаях даже превосходит их.

универсальный вездеход

универсальный вездеход

скриншот из видео

универсальный вездеход

универсальный вездеход

скриншот из видео

Главным средством достижения высоких характеристик является оригинальное колесное шасси. Вездеход, прежде всего, состоит из колес, а двигатель, трансмиссия и т.д. – всего лишь второстепенные элементы. Крупные колеса придают вездеходу "Шерп" характерный внешний вид, а также сказываются на компоновке остальных агрегатов. Еще одной любопытной особенностью ходовой части является отсутствие подвески в привычном виде. Оси всех четырех колес крепятся к корпусу жестко и не имеют возможности перемещаться в вертикальной плоскости.

универсальный вездеход

универсальный вездеход

скриншот из видео

универсальный вездеход

универсальный вездеход

скриншот из видео

Малая масса машины в сочетании с шинами сверхнизкого давления и низкой удельной нагрузкой также обеспечивают вездеходу достаточно высокую маневренность. Под управлением опытного водителя машина способна разворачиваться почти на месте, выполнять крутые развороты или входить в управляемый занос.

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