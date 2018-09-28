Шаргунову привиделся языковой этноцид в Украине 72

Одиозный депутат нелегитимной Государственной думы России Сергей Шаргунов отличился бредовым заявлением о том, что в Украине якобы умышленно ущемляют русскоязычных граждан, чтобы они нормально не знали ни один из языков.

Политик страны-агрессора уверен в том, что если граждане чужого ему государства не будут изучать русский язык, то якобы станут абсолютно безграмотными. Свою пропагандистскую риторику он озвучил в интервью подконтрольному террористам "ДНР" ресурсу.