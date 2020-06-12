В Антраците бунтуют шахтеры "ЛНР" – шахта "Комсомольская"

Видео 17:08, 12.06.2020 Обновлено: 17:32, 12.06.2020

В оккупированном Россией городе Антрацит Луганской области работники шахты "Комсомольская" продолжают акцию протеста из-за задержки зарплаты за март и апрель.

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