Сгорел ресторан "Новая Земля"

Видео 14:57, 17.04.2020

Ревуцкого, 4. Работают на месте спасатели и пожарная служба

Комментировать
Видео

Смотрите также

Усик и Ломаченко поздравили Украину видео с российскими актерами и священниками

В лавре на Донетчине на Пасху собралась толпа без масок: фото и видео

"Відкриття" передвеликоднє: крафіни і кулічі проти ПАСКИ

Террористы ранили украинского воина на Донбассе: ВСУ дали отпор

Террористы Путина перед Пасхой подло накрыли огнем бойцов ВСУ: есть раненые