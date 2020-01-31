Сервисы Google, Apple и Netflix могут подорожать: что предусматривает новый законопроект

Заместитель председателя Комитета по вопросам цифровой трансформации, электронных коммуникаций и смарт-инфраструктуры Александр Федиенко отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал новости о том, что в Украине может подорожать подписка на интернет-сервисы от Google, Apple и Netflix.

"Мы сейчас с этим законопроектом знакомимся, но на сколько я понял его конструкцию, то налоги не будут платиться физическими лицами, то есть гражданами. Речь идет о том, что в случае предоставления медийных информационных услуг нерезидентами, деньги по сути выводятся из Украины, при том , что у нас есть другие представители, которые формируют контент и платят налоги. Например, ваша организация формирует контент и платит налоги в дальнейшем. И речь идет больше о том, чтобы уравнять конкуренцию и защитить и ваш канал в том числе ", - заявил Федиенко

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