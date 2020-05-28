Операция "проФФесор" | серия 11 | Письма поклонников и подготовка к теле-дебатам

Видео 15:23, 28.05.2020 Обновлено: 15:55, 28.05.2020

Кандидат: "Я готовился к теледебатам, весь алфавит выучил, а букву Ф все-равно два раза пишу..."

Отзывы телезрителей: "Нам приятно, что Вас два раза "отмазали".

“А еще супруга ваша - вылитая Повалий в беретке"

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