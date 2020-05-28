Операция "проФФесор" | серия 8 | Для урегулирования конфликта в Украину прибыл - Хавьер Солана

Видео 15:23, 28.05.2020 Обновлено: 15:50, 28.05.2020

В Украину прибыл Ховьер Соланыч, а по коридорам шляется Медведчук...

Леонид Данилыч: "Ось вам палка, треба цього Солану от%%здити..."

Полная американская хурма "

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