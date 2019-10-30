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30 октября • обновлено в 14:36
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Серіал “Прикольна Осінь-2019” триває | Альо, гараж! REBOOT #323

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Отже, новини сиплються наче з “Рогу Достатку”.

І кожна з них цікавіше за попередню. Глядач, читач, слухач ледь встигає слідкувати за черговим вивертом сюжетної лінії вітчизняного телесеріалу - “Прикольна Осінь 2019”.... Внових серіх - Золоте, Фединини Одкровення, ГройсманГейт, тощо...

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Автор
Виталий Шаповалов Виталий Шаповалов
Тема
Аллё, гараж! Reboot
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