Серіал “Прикольна Осінь-2019” триває | Альо, гараж! REBOOT #323

Отже, новини сиплються наче з “Рогу Достатку”.

І кожна з них цікавіше за попередню. Глядач, читач, слухач ледь встигає слідкувати за черговим вивертом сюжетної лінії вітчизняного телесеріалу - “Прикольна Осінь 2019”.... Внових серіх - Золоте, Фединини Одкровення, ГройсманГейт, тощо...

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