Операция "проФФесор" | серия 9 | Фигура девятая - танцевальная! Взят курс на кардинальную смену стратегии

Видео 15:23, 28.05.2020 Обновлено: 15:52, 28.05.2020

"Ты новым ЦИК доволен? А я - очень доволен. Сереги Пидрахуя уже нет, будем бить на жалость . Нестор Шуфрич раздает деньги и танцует в ресторане"

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