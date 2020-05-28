Операция "проФФесор" | серия 7 | "Победный" променад по Хрещатику

Видео 15:23, 28.05.2020 Обновлено: 15:49, 28.05.2020

Янукович звонит Кучме: "Ленчик, на Крещатике беспорядки, вызывай ОМОН!"

Кандидат победоносно прогуливается по Киеву и любуется ножками Тимошенко.

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