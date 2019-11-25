Сергей "Фома" Фоменко рассказал о самом первом украинском твисте

Фронтмен группы "Мандры" Сергей "Фома" Фоменко стал гостем инфо-панк шоу "Бурчук LIVE"

Фома признался, что не испытывает дискомфорта, когда к нему обращаются по прозвищу.

"Главное, чтобы люди не забывали и не путали, к кому они обращаются", - отметил артист.

Он рассказал о своих новых видео-клипах. Один из них был снят на песню, ставшую официальным саундтреком к фильму о Василие Стусе "Запрещенный".

"Это, кстати, самый первый украинский твист. Он был хитом еще в 60-х годах, а мы сделали свою версию этой песни. Хотелось стилизовать клип под 60-е, удалось ли нам - это вопрос, но мы старались быть аутентичными", - прокомментировал саундтрек Фома.

Сама песня, как и клип к ней вызвали большой ажиотаж в сети.

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