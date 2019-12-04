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6 декабря • обновлено в 09:17
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Серфинг

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Каждый сезон молодые девушки и парни отправляются к океану для того, чтобы покорить стихию.

Серфингом восхищаются многие, но для того, чтобы освоить этот вид спорта, понадобится потратить массу времени на прилежное обучение и тренировки. Правильно подобранная доска для серфинга – половина успеха, поскольку выбор размеров доски зависит от стиля катания и размеров волн, которые планируется покорять.

Серфинг
Серфинг

Если доска будет соответствовать всем критериям, вы без проблем научитесь удерживать равновесие на ней при выполнении поворотов и маневров.

Точно сказать, когда возник этот вид экстремальных развлечений, нельзя. Но сама история возникновения такого развлечения уходит своими корнями в далекое прошлое, которое насчитывает не одно столетие, а возможно и тысячелетие.

Серфинг
Серфинг

Считается, что первыми серфингистами были жители Гавайских островов.

Искусство катания по океанским волнам в те далекие времена было доступно только избранным.

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