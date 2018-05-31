Сепаратистка Запорожцева анонсировала масштабную кремлевскую акцию в Украине 304

Известная сепаратистка Галина Запорожцева, которая называет себя главой "Союза матерей Украины" заявила, что 1 июня во многих городах Украины планируется проведение прокремлевской акции против войны со страной-агрессором, Россией, на Донбассе.

По ее словам, сторонником данного действия является также одиозная Елена Бережная, мать погибшей экс-члена Партии Регионов Ирины Бережной. Планами пропагандистов она поделилась в эфире программы "Время покажет" на "Первом канале".