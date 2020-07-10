Сенченко – о добробатах и украинском плане деоккупации и реинтеграции ТОТ

Видео 15:45, 10.07.2020 Обновлено: 15:45, 10.07.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Разумков назвал "виновных" в падении рейтинга Зеленского

MONATIK стал триумфатором премии YUNA-2020: его назвали лучшим артистом современности

Зеленский решил обвалить курс гривни: к чему может привести новый доллар в Украине

Данилов категорично высказался о подаче воды в Крым и назвал условие

Корецкий о ГБР: они превращаются в "бюро заказов" против Порошенко, его хотят посадить