Конгресс признал Джо Байдена президентом США

Алексей Титофф Видео 11:00, 7.01.2021 Обновлено: 11:02, 7.01.2021
Комментировать
Видео

Смотрите также

Украинцам начнут платить по две пенсии: в "Слуге народа" назвали сроки

Реальный СССР на фото американского фотографа

В клинике в Киеве подтвердили вакцинацию от коронавируса вип-клиентов

Количество больных COVID-19 за сутки в Украине снова возросло до почти 9 тысяч

Тайная вакцинация чиновников: из-за ковид-мародерства власти, жизнь украинцев оказалась под угрозой