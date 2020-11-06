Для политической партии молодого независимого государства выйти на третий срок - это результат, попросту недостижимый для правящих партий стран бывшего соцлагеря.

Как всем известно, 31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы, и как и ожидалось, правящая партия "Грузинская мечта" получила почти 50% голосов избирателей (по пропорциональной части) и заняла лидерскую позицию практически во всех мажоритарных округах, в почти половине из которых одержала победу в первом же туре.

Естественно, небезызвестный для всех нас глава исполкома Нацсовета реформ, который является раковой опухолью как в Грузии, так и для нас в Украине, не захотел с этим мириться. Он абсолютно ожидаемо перешёл к организации государственного переворота. Пока в Грузии. Украинских коллег и грузинскую общественность мы неоднократно предупреждали, что Саакашвили был обречён на проигрыш, и единственное на что он уповает – это дестабилизация и захват власти.

Недавно, к нам в руки попали две весьма любопытные аудио записи. Про аутентичность этих записей мы, естественно, не ручаемся, но сам контент и контекст этих записей не оставляет и тени сомнения, что так оно и есть.

Первая запись – это разговор небезызвестного Тимура Аласания с Губазом Саникидзе – ветерана, можно сказать, в грузинской политике. Еще со времен Гамсахурдия (первого Президента Грузии) Губаз Саникиде неоднократно менял политическую принадлежность. Был, в том числе, и в "Грузинской мечте"). Затем неоднократно "телепортировался" и сейчас является политической опорой для Саакашвили. Так вот, в этом разговоре обсуждается практический план действий по насильственному захвату власти.

Налицо - все элементы гос.переворота: и массовое неповиновение, и создание альтернативного правительства или комитета спасения, и обращение к международному сообществу(" мы берем власть в свои руки") и так далее и тому подобное...

Вторая аудио запись также весьма любопытна. На ней одна из лидеров партии Саакашвили, бывший дипломат, действующий депутат парламента Грузии Саломэ Самадашвили общается с собеседником о "делах внутри партии". Самадашвили сама объясняет, почему Саакашвили был обречен на поражение, а "Грузинская мечта" на победу.

В частности, она говорит, что единственная прозападная сила и гарант стабильности Грузии – это Иванишвили, что Саакашвили в глазах Запада является источником дестабилизации, что Запад поставил на нем крест, и что такая никудышная оппозиция, конечно же, обречена на поражение.

Прослушав эти записи, мы еще раз убеждаемся, что Саакашвили никогда не смирится с поражением, а весь этот "переполох под соусом фальсификации" - чистая выдумка, которая преследует одну единственную цель – подготовить почву для насильственного захвата власти.